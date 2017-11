Ab Januar 2018 gilt die neue EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II und sie bringt auch für Analysten und das Aktien-Research einschneidende Änderungen mit sich. The Motley Fool zeigt in einem lesenswerten Beitrag das bisherige Procedere auf, wonach Research seitens der Fondsmanager und Unternehmen selten bezahlt wird, sondern die Brokerhäuser damit die Handelsaktivität ihrer Kunden in die Höhe treiben wollen, um indirekt an den hieraus erzielten Spesen und Gebühren zu verdienen. Die EU wolle diesem Gebaren ein Ende bereiten und künftig müsse Research bezahlt werden - ein Wechsel von der Sell-Side ...

Den vollständigen Artikel lesen ...