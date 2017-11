Liebe Leser,

in der nächsten Woche (15. November) wird Wirecard die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlichen. Das Unternehmen hatte Ende Oktober bereits die vorläufigen Ergebnisse bekannt gegeben. Der Umsatz stieg demnach gegenüber dem Vorjahresquartal um 52 % auf 406,5 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten konnte die 1 Mrd. Euro an Umsatz geknackt werden. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr betrug 42 %. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 35 %, in den ersten neun ... (David Iusow-Klassen)

