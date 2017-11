Der Dax ist von seinem Rekordhoch schnell wieder abgeprallt. Die Korrektur könnte noch diese Woche weitergehen - doch das wird laut Analysten nicht der Fall sein. Überraschungen könnte besonders der Dienstag parat haben.

So schnell kann es gehen. Am Dienstag hat der Dax mit knapp 13.526 Punkten noch ein Allzeithoch markiert, seither fiel er im Tief am Freitag auf bis zu 13.111 Punkte und damit um knapp drei Prozent. Das macht Investoren nervös, die angesichts der hohen Bewertungen an den Börsen ohnehin vorsichtiger werden. Immerhin hat das wichtigste deutsche Börsenbarometer seit Januar unter dem Strich fast 15 Prozent zugelegt und damit alle Erwartungen vom Jahresanfang massiv übertroffen. Dabei sind sowohl die Kurs-Buchwert als auch die Kurs-Gewinnverhältnisse der meisten Aktien deutlich gestiegen.

"Dax hat die Wahl einer Mini- oder Monsterkorrektur?" schrieb daraufhin die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf charttechnische Analysen. Solche Schlagzeilen mögen aufschrecken, doch die Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen Einbruchs ist auch aus charttechnischer Sicht gering. "Selbst eine Jahresendrally ist eben keine Einbahnstraße", meint Martin Utschneider, technischer Analyst des Münchener Vermögensverwalters Donner & Reuschel.

Das sehen auch Analysten so, die nicht ausschließlich auf die Charttechnik setzen. "Die aktuellen Gewinnmitnahmen bei Aktien wegen des Konfliktes im Nahen Osten und einer kontroversen Debatte um die US-Steuersenkung sind als reinigendes Gewitter zu sehen, nicht als Beginn einer großen nachhaltigen Korrektur", ist Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank überzeugt. Schließlich seien die fundamentalen und geldpolitischen Rahmendaten intakt.

Auch Martin Dresp, Investmentanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, geht davon aus, dass Investoren nach dem Höhenflug der vergangenen Wochen schlicht Gewinne mitgenommen haben. Manfred Bucher, Aktienstratege bei der Bayern LB, glaubt, dass die Märkte nur kurzfristig korrekturanfällig sind, nachdem der Dax zuvor innerhalb von zwei Wochen satte 4,4 Prozent zugelegt hatte. Solange die Profitabilität der ...

