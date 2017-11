Liebe Leser,

ein Blick auf die Verschuldung bei EON, denn die fiel positiv im Sinne eines Rückgangs auf. Bedeutet: Die Netto-Verschuldung von EON ist in den ersten neun Monaten 2017 deutlich gesunken. Das Unternehmen teilte mit, dass die Netto-Verschuldung per Ende 2016 bei rund 26,3 Mrd. Euro gelegen hatte. Zum 30.9.2017 waren es "nur" noch 19,7 Mrd. Euro. Das ist ein beachtlicher Rückgang - umso beachtlicher, als im Berichtszeitraum auch noch milliardenschwere Zahlungen an den "staatlichen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...