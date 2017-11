Dem DAX ging in dieser Woche die Luft aus. Zum Start konnte er sich zwar noch einmal ein wenig an und über der 13.500 sichtbar machen, doch ab der Wochenmitte ließen die Kräfte deutlich nach. Es blieb ein Wochenminus von 2,6 Prozent übrig. Geschuldet war dies der Zahlenflut an Quartalszahlen, welche im DAX und an der Wall Street für Bewegung sorgten. Hinzu kamen neue Veröffentlichungen zu den Steuerplänen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...