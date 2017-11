Basel (awp/sda) - Die Gewerkschaft syndicom hat an ihrem Kongress in Basel die Schliessung der Ringier-Zeitungsdruckerei in Adligenswil im Kanton Luzern auf Ende 2018 und die Entlassung von bis zu 30 Mitarbeitern der Druckerei Saint-Paul in Freiburg kritisiert. Insgesamt sind um die 200 Stellen betroffen. 172 Arbeitsplätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...