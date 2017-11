Hannover (ots) - Mit einem festlichen Fernsehgottesdienst in der Bonner Kreuzkirche beginnt am morgigen Sonntag, 12. November, die 4. Tagung der 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Predigt hält der Präses der gastgebenden rheinischen Landeskirche, Manfred Rekowski. Der Gottesdienst wird live ab 9.30 Uhr vom Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) übertragen.



Nach dem Gottesdienst trägt am Sonntagvormittag, der Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, den Ratsbericht vor. Am Sonntagnachmittag bringt die Präses der Synode, Irmgard Schwaetzer, den Bericht des Präsidiums in die Synode ein.



Im Mittelpunkt des Interesses dieser Synodaltagung stehen eine Bilanz der Feiern zum 500. Reformationsjubiläum und der Blick auf Zukunftsperspektiven für die evangelische Kirche in einer säkularen Gesellschaft. Entsprechend widmet sich die Synode am Montag, 13. November dem diesjährigen inhaltlichen Schwerpunktthema. Es lautet "Zukunft auf gutem Grund". "Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden", lautet der biblische Untertitel des Synoden-Schwerpunktthemas aus dem 1. Johannesbrief (3,2).



Weitere wichtige Themen der Synode sind der Bericht des Friedensbeauftragten der EKD, Schriftführer Renke Brahms, über die vielfältigen Aktivitäten in der evangelischen Friedensarbeit sowie das Thema "Digitale Kommunikation" in Fortführung des Synodenschwerpunktes von 2014. Auch die Frage, wie mehr Frauen in leitende Positionen in der evangelischen Kirche gelangen können, wird die Synode beschäftigen, wenn sie über Ergebnisse einer Studie mit dem Titel "Kirche in Vielfalt führen" beraten wird.



Am Mittwoch, 15. November, erfolgen abschließende Beratungen im Plenum der Synode. Die Synodaltagung endet voraussichtlich Mittwoch gegen Nachmittag.



Der Abschlussgottesdienst der 4. Tagung der 12. Synode findet am Mittwoch um 18.45 Uhr in der Erlöserkirche in Bonn-Bad Godesberg statt.



Nähere Informationen zum Gottesdienst unter http://rundfunk.evange lisch.de/kirche-im-tv/zdf-gottesdienst/weil-mich-gott-das-lachen-lehr t-8278



Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 12. bis 15. November in Bonn. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. 21,9 Millionen evangelische Christinnen und Christen in Deutschland gehören zu einer der 14.412 Kirchengemeinden.



