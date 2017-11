Im Zuge der E-Mobilität benötigen Autobauer Unmengen von Lithium. Die hogge Nachfrage bringt eine ganze Branche in Bedrängnis.

+++Werbung+++ Für die vielen Elektroautos werden eine Menge Batterien benötigt. Und diese Flut von neuartigen Energiespeichern kann nur produziert werden, wenn der hierfür benötigte Rohstoff Lithium in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Kein Wunder also, dass der Preis für das "weiße Gold", wie Lithium inzwischen genannt wird, in den zurückliegenden Jahren sprunghaft gestiegen ist. Der Preis für den Rohstoff hat sich seit dem Jahr 2015 nahezu verdreifacht. Mitte 2015 bezahlten Käufer für eine Tonne Lithium noch 7.000 Euro. Im Sommer 2017 wurden bereits zwischen 18.000 und 21.000 US-Dollar pro Tonne des Leichtmetalls fällig. Der Boom bei elektrisch- bzw. ...

