Die Luft ist raus

Ja, die obige Überschrift ist durchaus provokant, dessen bin ich mir bewusst. Aber soll ich Ihnen etwas sagen? Die Luft ist tatsächlich raus, und zwar aus meinem Vorderreifen. Dem von meinem Mountainbike, um genau zu sein. Nun ist das an sich keine Meldung wert, zumal auf den Mountains da draußen auch schon eine Schneedecke liegt. Womit das Bike eigentlich in die Winterpause gehen könnte. Aber eben nur eigentlich, denn für eine gepflegte Überlandfahrt reicht es immer. Sofern die Luft nicht raus ist. Und das lässt sich nun, so wie es ist, auch auf die Aktienmärkte übertragen. Denn da wurden zwar in dieser Woche weiterhin Rekordstände markiert, zur Schlussglocke sackte der ein oder andere Index dann aber ganz gerne mal in den negativen, sprich roten Bereich. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) beispielsweise schaffte nur am Mittwoch ein positives Vorzeichen vor dem Schlusskurs, und der war auch noch beinahe peinlich, denn die Blue Chips legten zur Wochenmitte lediglich 3 Pünktchen zu. Immerhin, am Dienstag waren die Large Caps noch auf das aktuelle Rekordhoch bei 13.525,60 Punkten geklettert. Und:

