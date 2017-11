Christian Drastil: Via Erwin Krammer "... an die neue Bundesregierung ... Die VÖIG hat der neuen Bundesregierung sehr sinnvolle Vorschläge gemacht. Jetzt geht es nur mehr darum, dass Sebastian Kurz und HC Strache diese auch umsetzen. Bin auch schon gespannt, ob davon wirklich was aufgenommen wird und welche der Oppositionskräfte hier auch mitgehen werden. Zeit wäre es dafür, schon seit langem ... (...) Anlässlich der VÖIG Fondstage in Saalfelden zeigt sich, dass sich die österreichischen Fondsgesellschaften einiges von der neuen Regierung erhoffen beziehungsweise erwarten. Anliegen der VÖIG an die neue Bundesregierung 1.Die Österreichischen Fondsgesellschaften begrüßen alle Überlegungen Vorhaben der neu zu bildenden...

