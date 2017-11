FRANKFURT (Dow Jones)--VW-Markenchef Herbert Diess sieht die Zukunft des Diesels nicht gefährdet. "Der Diesel bleibt für größere Autos und große Distanzen der effizienteste Antrieb. Zur Zeit arbeiten wir hier an einer vollständig neuen Generation", sagte der Manager der Branchenzeitung Automobilwoche. Wie Dieselantriebe will Diess kommende Benziner "effizienter, umweltfreundlicher machen". Für 2020 und die Folgejahre erwartet er "eine besondere Situation in der Automobilindustrie: Es gelten dann in Europa neue CO2-Flottenziele. Es wird sehr viel Geld kosten, diese neuen CO2-Vorgaben zu meistern."

In der Elektromobilität setze das Unternehmen unterdessen "alles daran, dass der neue Standard von Volkswagen kommt". Als einen entscheidenden Differenzierungsfaktor der Fahrzeuge sieht Diess "Batterien mit ihrer Reichweite, Haltbarkeit und Steuerungselektronik". Er sei grundsätzlich dafür, auch in Deutschland und Europa eine eigene Zell- und Batteriefertigung aufzubauen. Diess: "Ob VW selbst in die Produktion von Batteriezellen investiert, wird die Zeit zeigen."

