FRANKFURT (Dow Jones)--Die Union ist in der Wählergunst weiter gesunken. Laut Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die Bild am Sonntag würden 30 Prozent derzeit ihr Kreuz bei der CDU/CSU machen. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und der niedrigste Stand seit Oktober 2011.

Die SPD verbessert sich um einen Punkt auf 22 Prozent. Die FDP und die AfD gewinnen ebenfalls jeweils einen Punkt auf 11 und 13 Prozent. Die Grünen verlieren einen Zähler auf 10 Prozent. Hier steht auch Die Linke unverändert.

Für den Sonntagstrend hat Emnid im Auftrag von Bild am Sonntag zwischen dem 2. und 8. November 2017 insgesamt 1.392 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

November 12, 2017 02:32 ET (07:32 GMT)

