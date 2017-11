FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern will in den nächsten fünf Jahren rund 560 Millionen Euro in des argentinische Werk in Pacheco investieren. Ab 2020 soll dort ein neuer SUV vom Band laufen, wie VW mitteilte. Durch das neue Fahrzeugprojekt entstehen nach Konzernangaben rund 2.500 Arbeitsplätze.

November 12, 2017 02:45 ET (07:45 GMT)

