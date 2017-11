Die Aktie der Nordex SE befindet sich in einem deutlichen Abwärtstrend. Dieser ist im Tageschart gut ersichtlich. Auch in der letzten Handelswoche fiel der Kurs um weitere knapp zwei Euro. Die Aktie schloss bei etwa 7.39 Euro. Da das Volumen in den vergangenen Handelstagen, während des recht starken Preisfalls, relativ hoch blieb, kann davon ausgegangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...