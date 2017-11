Nach einer gut einjährigen Seitwärtsphase, aus welcher der Kurs im Oktober dieses Jahres ausgebrochen ist, befindet sich die Aktie der Millennial Lithium Corp. nun in einem sauberen Aufwärtstrend. In der vergangenen Handelswoche, insbesondere am Donnerstag und Freitag, konnte das Wertpapier eine relativ große Wertzunahme verbuchen. Der Kurs schoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...