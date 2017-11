Wer zukünftigen Erfolg planen will, darf sich nicht allein auf Daten verlassen - denn die blicken immer nur in die Vergangenheit.

Was haben Nick Woodman, Max Levchin und Richard Branson gemeinsam? Sie hätten in Deutschland vermutlich nie einen Bankkredit bekommen - ihr Schufa-Eintrag hätte sie ausgebremst.

Woodman setzte sein erstes Unternehmen fulminant in den Sand, Levchin scheiterte sogar bei seinen ersten vier Gründungen, Branson hätte aufgrund seiner Geldgeschäfte womöglich sogar juristische Probleme bekommen. Niemand hätte ahnen können, dass diese drei Männer eines Tages die Konzerne GoPro (Woodman), PayPal (Levchin) und Virgin (Branson) gründen würden - und ein rückwärtsgerichteter Schufa-Algorithmus hätte von einem Investment definitiv abgeraten. Ein Fehler. Denn egal, wie man zu dem Trio stehen mag, finanziell erfolgreiche Unternehmer wurden sie allemal.

Wollen wir die Zukunft planen, orientieren wir uns oft an der Vergangenheit. Wir schauen, wie es bisher gelaufen ist, und schreiben den Trend in die Zukunft fort. Am besten unterfüttern wir unsere Prognose noch ...

