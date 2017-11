Alibaba hat bei seinem Einkaufsevent so viel Umsatz gemacht wie nie zuvor. Rund 25 Milliarden Dollar nahm der chinesische Onlinehändler ein.

Alibaba hat bei seinem jährlichen Onlineshopping-Ereignis so viel umgesetzt wie noch nie und damit die Stellung als größtes Event seiner Art weltweit zementiert. Am sogenannten Singles' Day erlöste der chinesische Onlinehändler 25,3 Milliarden Dollar und stellt damit die einkaufsstärksten Tage in den USA in den Schatten. Der 24-stündige Einkaufsmarathon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...