Steigende Zinsen werden für mehr Volatilität in den Märkten sorgen

Die Geldpolitik bewegt sich nach Einschätzung von GAM-Chefökonom Larry Hatheway weltweit in Richtung Normalisierung.

Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind zurzeit günstig - ein solches Maß an synchronisierter wirtschaftlicher Aktivität konnten wir schon lange nicht mehr beobachten. Die Wirtschaft wächst gleichermaßen in Westeuropa, den Vereinigten Staaten, Japan und in den meisten Schwellenländern. Die einzelnen Wachstumsraten sind für sich gesehen vielleicht nicht unbedingt zufriedenstellend, aber das globale Wachstum insgesamt wirkt robust und belastbar. Die stärkere Aktienperformance und ein allmählicher Anstieg der Renditen globaler Anleihen zeigen, dass Anleger diese Entwicklung bereits erkannt haben, wie Larry Hatheway, Group Head GAM Investment Solutions und Chefökonom bei GAM, in einem aktuellen Marktkommentar schreibt.

Die Gewinnsaison für das dritte Quartal sei nun im vollen Gange. Die Berichtsergebnisse von rund einem Drittel der börsennotierten US-Unternehmen lägen bereits vor. Der Anteil von Unternehmen, die die Analystenerwartungen übertroffen hätten, sei mit rund 70 Prozent relativ hoch. Positive Impulse aus den Bereichen Energie, Baustoffe und Finanzen sowie zyklischer Werten hätten die Aktienkurse gestützt. Dennoch bewege sich das Ertragswachstum insgesamt im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Dies stelle eine Abweichung im Vergleich zum höheren Wachstum der Vorjahre dar. Der Fokus in dieser Gewinnsaison liege daher auf Europa und den Schwellenländern, in denen eine Margenausweitung und eine verbesserte Konjunkturentwicklung ein stärkeres Gewinnwachstum bewirken dürften, heißt es weiter.

