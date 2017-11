Der Schlussspurt bei den Sondierungsgesprächen von CDU, FDP und Grünen steht an. Noch immer gibt es reichlich Uneinigkeit von Klima- bis zu Sicherheitsfragen. Reicht es dennoch für konkrete Koalitionsverhandlungen?

Die Sondierungsrunden der Jamaika-Koalition gehen in die heiße Phase. Bis Donnerstag wollen die Parteien entscheiden, ob es ausreichende Grundlagen für konkrete Koalitionsverhandlungen gibt. -Doch noch immer bleiben eine Reihe strittiger Punkte von der Klima- bis zur Steuerpolitik. Winfried Kretschmann, der baden-württembergische Ministerpräsident von den Grünen will seine Partei von einer pragmatischeren Klimapolitik überzeugen. "Ich bin nicht grundsätzlich gegen gesetzliche Vorgaben, nur der Zeitpunkt erschien mir beim Abschied vom Verbrennungsmotor viel zu früh", sagte der Grünen-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Das Verhältnis von Elektrofahrzeugen zu Autos mit Verbrennungsmotor beträgt 45 000 zu 45 Millionen, das sind doch ganz andere Dimensionen."

In diesem Punkt haben die Grünen in den Sondierungsgesprächen bereits Kompromissbereitschaft signalisiert. Mittlerweile sind sie vom Jahr 2030 als Enddatum für den Verbrennungsmotor abgerückt. Als Kretschmann beim Parteitag in einem heimlichen Mitschnitt zu dem Ziel noch über derartige "Schwachsinns-Termine" schimpfte, musste er noch reichlich Kritik einstecken.

Zurückhaltend äußerte sich Kretschmann auch zu dem von seiner Partei geforderten Kohleausstieg. In der neuen Bundesregierung werde es zwar darauf ankommen, "einen Pfad des Kohleausstiegs zu beschreiben". Von festen Fristen rate er jedoch ab. "Quoten und Grenzwerte sind immer gute Instrumente, aber zeitliche Begrenzungen sind das radikalste Instrument, das wir haben. Sinnvoll ist das überhaupt nur bei Technologien, deren Ende absehbar ist", sagte Kretschmann.

Auch beim Kohleausstieg zeigen die Grünen Kompromissbereitschaft. Von der fixen Jahreszahl 2030 sind sie abgerückt. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...