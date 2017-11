Donald Trump will kein Freihandelsabkommen mit Asien. China will die Lücke füllen, die der US-Präsident hinterlässt. Die Frage, welche Großmacht sich auf dem Kontinent durchsetzt, scheint entschieden.

Daumen hoch für Donald Trump, wütende Smileys für Xi Jinping: Den Vietnamesen fällt es leicht, sich im Gerangel zwischen den USA und China für einen Wunschpartner zu entscheiden. Die Liveübertragung des Asien-Pazifik-Gipfels in Da Nang auf einer vietnamesischen Facebook-Seite liefert dafür ein anschauliches Stimmungsbild: Während Trump spricht, drücken die Zuschauer mit Emoticons massenhaft ihren Zuspruch aus. Sein chinesischer Amtskollege Xi bekommt bei seiner Rede wenige Minuten später fast ausschließlich negative Reaktionen.

In kaum einem Land ist die Ablehnung von China so groß wie in Vietnam. Drei Viertel der Vietnamesen haben laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center keinerlei Vertrauen in den chinesischen Präsidenten. Trump kommt hingegen auf weit höhere Zustimmungswerte als in seiner Heimat. Doch die Asienpolitik des US-Präsidenten weckt in Vietnam nun die Sorge, mit Chinas wachsendem Einfluss allein gelassen zu werden.

Denn dass China in der Trump-Ära immer stärker wird, scheint auf dem ersten großen Gipfeltreffen während der Asienreise des US-Präsidenten unbestritten. "Jeder einzelne ausländische Politiker, mit dem ich während des Apec-Gipels gesprochen habe, glaubt, dass die Trump-Präsidentschaft ein extremes Geschenk für die Chinesen ist", bilanziert Ian Bremmer, Chef und Gründer des Beratungsunternehmens Eurasia Group. Die Diagnose ist klar: Trumps Politik hinterlässt in Asien eine Lücke, die Präsident Xi mit Freude schließen möchte.

Die Richtungen, in die sich die beiden ...

