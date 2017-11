Die spanische Regierung akzeptiert die katalonische Unabhängigkeitserklärung nicht. Die Katalonen wollen sich das nicht gefallen lassen. In Barcelona haben 750.000 Menschen für die Separation demonstriert. Ein Kommentar.

Sechs Wochen vor den Neuwahlen in Katalonien haben die Separatisten gezeigt, dass ihre Bewegung noch lange nicht ermüdet ist: 750.000 Menschen gingen am Samstagabend nach Angaben der städtischen Polizei in Barcelona auf die Straße, um für die Freiheit der "politischen Gefangenen" zu protestieren. Gemeint sind die sieben Ex-Minister der katalanischen Regierung sowie die Chefs der beiden separatistischen Bürgerbewegungen, die allesamt in Untersuchungshaft sitzen. Sie haben die Unabhängigkeit Kataloniens vorangetrieben, die gegen die spanische Verfassung verstößt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Rebellion und Anstachelung zum Aufruhr vor.

Allerdings sind die Inhaftierten keine politischen Häftlinge - und außer den katalanischen Separatisten nennt sie auch ...

