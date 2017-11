Die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien lebt weiter. Hunderttausende fordern in Barcelona die Freilassung der inhaftierten Regionalpolitiker. Bei der Neuwahl im Dezember wird wohl die alte Riege wieder antreten.

Hunderttausende Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung haben bei einer Großdemonstration Solidarität mit der abgesetzten Regionalregierung bekundet. Bei der Protestaktion in Barcelona forderten sie am Samstagabend die Freilassung von acht abgesetzten Ministern, die nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des Regionalparlaments von der Justiz vorgeladen und Anfang November in Untersuchungshaft genommen worden waren.

Die Teilnehmer trugen Schilder mit der Aufschrift "Freiheit für die politischen Gefangenen" oder "SOS Demokratie". Viele schwenkten die "Estelada", die Flagge der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung.

Auch Angehörige der inhaftierten Politiker nahmen an der Demo teil. Zu der Großkundgebung hatten die Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung (ANC) und der Kulturverein Omnium Cultural aufgerufen. Die Chefs der beiden Organisationen sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft. ...

