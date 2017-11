Kaum ein Unternehmen achtet darauf, ob Bewerber menschlich in den Betrieb passen - obwohl sie wissen, wie wichtig diese Übereinstimmung ist. Welche Auswirkungen das hat, zeigt eine exklusive Studie.

Beim liechtensteiner Werkzeughersteller Hilti hat es oberste Priorität, dass die Mitarbeiter zum Unternehmen passen. Das gilt für alle Hierarchiestufen - auch für den Vorstand. In diesen obersten Führungszirkel gelangen deshalb schon seit Jahrzehnten nur noch interne Aufsteiger, wie Matthias Gillner. Er ist im Vorstand unter anderem für die Themen IT und Personal verantwortlich und seit 17 Jahren bei Hilti. Seitdem ist Gillner mehrere Male aufgestiegen und jedes Mal weit über das Fachliche hinaus geprüft worden.

Wie entwickelt er seine Angestellten weiter? Was schreiben diese in der Mitarbeiterbefragung über ihren Chef? Welche Rolle spielen die Unternehmenswerte in seiner alltäglichen Führung? Nur wer sowohl fachlich exzellent als auch sozial kompetent ist, wird befördert. Außerdem leistet sich Hilti 70 festangestellte Coaches, die sich ausschließlich um die Vermittlung und Weiterentwicklung der Unternehmenskultur kümmern. Denn nur wer seine Kultur kennt, kann auch die passenden Angestellten finden.

Doch obwohl diese Erkenntnis ...

