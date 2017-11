Ein Jahr Präsident Trump hat deutsche Unternehmen in den USA tief verunsichert. Eine Reise zu Managern, die nicht mehr nur ihren Job machen.

Anderthalb Stunden gleitet der Touristenkahn über den Chicago River. Zu der Tour hat Thomas Ginschel geraten, US-Chef des Aachener Lebensmittelkonzerns Zentis. Das voll besetzte Boot fährt vorbei an Architektur-Ikonen wie dem von der Kaugummidynastie errichteten Wrigley Building mit seiner strahlendweißen Terrakottaverkleidung und am Willis Tower, der mit seinen samt Dachantennen 527 Metern Amerikas drittgrößte Metropole überragt. Vor der Mündung in den Michigansee aber fangen fünf monumentale Lettern an der spiegelnden Fassade eines 98 Stockwerke hohen Wohn- und Hotelturms den Blick ein - und lassen ihn lange nicht los: TRUMP. Kein anderes Gebäude in Chicago drängt dem Betrachter sein potentes Ego so auf wie der Trump Tower.

Der Name dominiert die Stadt, das Land, die Welt - und indirekt auch die Geschicke des 124 Jahre alten Familienunternehmens, dessen größte Auslandsfiliale Ginschel seit 2015 führt. Mit seiner australischen Ehefrau und zwei Kindern lebt und arbeitet der gebürtige Kölner bereits seit 2004 in den USA. Aus der 26. Etage eines eher unauffälligen Büroturms am Wacker Drive blickt der 54-Jährige auf gelbe Wassertaxis hinab. "Es gibt viel Unsicherheit hier", sagt er über das Geschäftemachen in den USA, ein Jahr nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. So wisse keiner, "was aus der amerikanisch-kanadisch-mexikanischen Freihandelszone Nafta wird". Und der schwache Dollar mache "allen zu schaffen", weil er aus dem Ausland zugelieferte Teile und Rohstoffe verteuert.

Durch eine Akquisition 2012 kamen Zentis-Standorte im kalifornischen Gardena und in Philadelphia hinzu. Mit nun drei US-Werken sei Zentis "noch internationaler und amerikanischer geworden", sagt Ginschel. Dabei verkauft das Familienunternehmen in den USA keine Brotaufstriche wie Aachener Pflümli und Nusspli, sondern hat sich binnen zehn Jahren zu einem führenden Anbieter von Fruchtzubereitungen für Joghurts, Eiscreme und Gebäck entwickelt. Fast ein Viertel der 2000 Mitarbeiter arbeitet heute in den USA, Fruchtkreationen tragen zum Konzernumsatz von knapp 700 Millionen Euro den Großteil bei. Drin stecken Heidelbeeren aus Kanada, Mangos aus Mexiko, Rhabarber aus Polen - und Äpfel aus Oregon.

Die US-Farmer aber haben immer mehr Schwierigkeiten, "billige Erntehelfer zu bekommen", sagt Ginschel. Ursache ist Donald Trumps Druck auf vorwiegend mexikanische Arbeitskräfte ohne US-Pass. Ausgerechnet sein Marschbefehl "America first" also, der Zentis' US-Lieferanten eigentlich helfen sollte. Mögliches Szenario, so Ginschel: "Am Ende treiben steigende Löhne die Preise hoch, die Verbraucher für ihre Joghurts zahlen." Erst einmal aber drückten sie "die ohnehin niedrigen Margen eines jeden Teilnehmers in der Lieferkette".

Nach einem Jahr Trump dominieren in Amerikas Büroetagen Misstrauen, Verunsicherung und Vorsicht. Während US-Unternehmen zumindest noch auf den Rückbau von Regularien und Impulse durch "Buy American"-Klauseln hoffen, fürchten deutsche Manager in den USA nur Nachteile. Allenfalls auf die angekündigte Steuerreform wagen sie noch zu hoffen. Dass der mächtigste Twitterer aller Zeiten sie wirklich durchsetzt, trauen ihm aber nur wenige zu.

Dafür erleben US-Statthalter deutscher Unternehmen sehr konkret, wie negativ sich Nordkorea-Säbelgerassel, Irankrise, Klimaschutz-Hängepartie und Dauerbeschimpfung von Freihandelsabkommen auf ihr Geschäft auswirken. Zwar sind die USA neben China und Frankreich nach wie vor der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Doch die deutschen Direktinvestitionen gingen im ersten Trump-Halbjahr 2017 drastisch auf das Niveau von 2013 zurück. Für die US-Abgesandten in den USA geht es vor allem darum, dass der Laden weiter läuft. Ihre überwiegende Haltung: Augen auf und durch.

"Wie früher an der Zonengrenze"

Andy Stecher, Chef der US-Niederlassung des Mittelständlers Plasmatreat aus dem nordrhein-westfälischen Steinhagen, fragt sich im Samstagslook mit Sechstagebart und grauem Poloshirt, "in welchem gesellschaftlich-politischen Umfeld ich agiere". Der 54-Jährige - aufgewachsen in Dortmund - lebt seit 32 Jahren in den USA. Seine Frau ist Amerikanerin, Stecher besitzt beide Staatsbürgerschaften, hat sich aber "die deutsche Identität bewahrt".

Der BVB-Fan besucht hier Spiele des Topvereins Chicago Fire, für den seit April Sebastian Schweinsteiger spielt. Bei der Partie gegen D.C. United aus Washington ist der bayrische Promi-Export jedoch verletzt. Vor dem Anstoß erhebt sich Stecher beim Livevortrag der US-Hymne "The Star-spangled Banner" mit den anderen 10 000 Zuschauern vom Plastiksitz.

"Am Wahlabend war ich geschockt", erinnert sich der Exilwestfale. Verflogen ist der Schrecken nicht. Vor ein paar Monaten blieb ein kanadischer Techniker, der regelmäßig zu Wartungsarbeiten einfliegt, erstmals an der Grenze hängen und wurde stundenlang befragt. Wenig später wiederholte sich der Vorfall. "Es weht ein anderer Wind", sagt Stecher. Die Grenzschützer sähen es als ihre Aufgabe, ausländische Arbeitskräfte aus dem Land zu halten. "Es ist fast wie früher an der Zonengrenze", sagt Stecher.

Plasmatreat-Maschinen behandeln Oberflächen, etwa bei der Produktion von Autos und Elektrogeräten. Stechers Team arbeitet in Elgin nahe Chicago und verkauft im Jahr rund 100 Anlagen in den USA.

Mitten im Gespräch springt der Manager auf und jubelt. In der ersten Viertelstunde hatte D.C. United Chicago Fire noch massiv unter Druck gesetzt. Aber beim ersten guten Fire-Angriff in der 23. Minute schießt die Mannschaft aus der Hauptstadt ein Eigentor. Die Regierung in Washington handele ähnlich kontraproduktiv, meint Stecher. Er hofft, das Problem des kanadischen Technikers mit neuem Visum und Arbeitserlaubnis zu lösen. Das ändert aber nichts an seinem Befund, dass "Trump die gesellschaftliche Kultur versaut und der Wirtschaft schadet".

Von Problemen mit Arbeitsgenehmigungen berichten mehrere Manager. Einer will sich aus Angst um die Verlängerung seiner eigenen Greencard nur anonym äußern. Früher, so sagt er, habe er reibungslos Mitarbeiter aus der deutschen Zentrale über den Atlantik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...