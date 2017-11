Alibaba macht am "Singles' Day" 22 Milliarden Euro Umsatz. Doch der Online-Marktführer in China spürt den Atem der Konkurrenz - und reagiert mit einem Plan, der die Grenzen zwischen Off- und Onlinehandel aufheben soll.

Auch 2017 hat die Alibaba-gesponserte Kauforgie wieder alle Rekorde gebrochen: Innerhalb der 24 Stunden des 11. November machte der Amazon-Konkurrent aus China einen Umsatz von rund 22 Milliarden Euro - und übertraf damit die Erlöse des Vorjahres um 39 Prozent.

Was 2009 mal als Gegenstück für Alleinstehende zum Valentinstag begann, ist längst zum Tag geworden, an dem Abermillionen Menschen ungebremst dem Kapitalismus und Kaufrausch frönen. Damals rief Jack Ma am 11.11., der in China wegen des Datums nur aus Einsen auch Singles' Day heißt, die einsamen Herzen auf, sich selbst an dem Tag etwas Gutes zu gönnen. Inzwischen muss Alibaba rund 1,5 Milliarden Bestellungen verarbeiten, 90 Prozent davon getätigt von mobilen Endgeräten. Alibabas Logistik-Tochter Cainiao koordinierte davon 812 Millionen Lieferungen.

Doch dieser Erfolg lässt Alibaba nicht ruhen. Die Konkurrenz daheim ist groß: JD.com hat in den letzten Jahren aufgeholt. Während der E-Commerce Marktanteil von Alibaba von 61 Prozent in 2014 auf 57 Prozent in 2016 fiel, stieg der von JD.com von 18 auf 25 Prozent. Eine Erhebung der Analysten von Fung Global Retail & Technology vor dem Singles' Day zeigte zudem, dass zwar 96 Prozent der befragten Shopper Geld auf den Alibaba-Plattformen Taobao oder TMall ausgeben wollten, aber 61 Prozent auch bei JD.com auf Einkaufstour gehen wollten. Tatsächlich erzielte JD.com am Samstag 16,4 Milliarden Euro Umsatz - und dass ohne den gleichen medialen Aufwand wie Alibaba.

"Die tiefhängenden Früchte auf dem chinesischen Markt haben die beiden schon gepflückt und untereinander aufgeteilt", sagt Matthew Crabbe von der Marktforschungsfirma Mintel. "Jetzt müssen sie andere Wege entwickeln, ...

