Schauspieler Elyas M'Barek freut sich auf das Finale der US-Fantasyserie "Game of Thrones". Er sei "ein echter Serienjunkie, wenn es um 'Game of Thrones' geht", sagte M'Barek der Münchner "Abendzeitung".

Er habe dieses Jahr jede Folge noch am Erscheinungstag geguckt und freue sich "jetzt schon auf das Finale 2019". Serien schaue er am liebsten alleine, sagte der Schauspieler. "Wenn man in der Gruppe oder mit einem anderen Menschen guckt, dann kann das zwar sehr schön sein, aber man muss auch auf den anderen warten, da man sonst eine oder zwei Folgen voraus ist." Deswegen sei er beim Seriengucken gerne unabhängig.

"Dann kann ich auch fünf Folgen am Stück gucken", so M'Barek.