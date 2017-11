DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In der Unabhängigen Flugbegleiter-Organisation (Ufo) gibt es Sorge vor einer Übermacht der Lufthansa und Wettbewerbsverzerrungen im Luftverkehr. Angesichts des Aus von Air Berlin sagte Nicoley Baublies, Ufo-Tarifvorstand und auch Chef der IG Luftverkehr, der "Rheinischen Post" (Samstag) in Düsseldorf: "Schauen Sie sich Kandidaten wie Condor an. Die machen einen ordentlichen Job, obwohl sie veraltete Maschinen haben und keinen starken Konzern im Rücken."

Condor sei ein beliebter Anbieter mit kostenmäßig akzeptablen Tarifbedingungen. Gegen die entstehende Übermacht des Lufthansa-Konzerns werde es für die Gesellschaft sehr schwer. "An deren Stelle wäre ich extrem sauer auf den Staat, der mit Staatsgeldern einen "nationalen Champion" aufbauen will, ohne zu schauen, ob das noch einen fairen Wettbewerb ermöglicht", sagte Baublies.

Air Berlin hatte den Flugbetrieb Ende Oktober eingestellt. Große Teile der insolventen Airline will die Lufthansa übernehmen. Der Konzern hat das geplante Geschäft den Kartellbehörden in Brüssel bereits zur Überprüfung angemeldet. Mit einer Entscheidung wird im Dezember gerechnet. Neben der Lufthansa will auch die britische Easyjet einen Teil von Air Berlin erwerben./rom/DP/he

