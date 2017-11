Nordkorea attackiert Donald Trump während seiner Asienreise verbal. Der US-Präsident antwortet seinerseits mit Beleidigungen. Unterdessen planen die USA ein Militärmanöver mit Südkorea.

Vor dem Hintergrund des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm haben US-Präsident Donald Trump und die Führung Nordkoreas gegenseitig bissige Bemerkungen ausgeteilt. Trump stellte am Sonntag während eines Besuchs in Hanoi auf Twitter die spöttische Frage, warum es Machthaber Kim Jong Un für nötig halte, ihn als "alt" zu beleidigen. Er würde ihn "NIEMALS als "klein und fett" bezeichnen", schrieb Trump. In einer Reaktion auf Trumps derzeitige Asienreise hatte Nordkorea am Vortag die Rede Trumps vor dem Parlament in Südkorea und seine Warnungen als "rücksichtslose Äußerungen eines verkalkten Alten" bezeichnet.

Die Streitkräfte der USA und Südkoreas begannen unterdessen am Samstag östlich der koreanischen Halbinsel ein gemeinsames Seemanöver, an dem sich auch drei amerikanische Flugzeugträger beteiligen. Nach Angaben ...

