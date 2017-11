Die AfD saugt viel von dem Unmut auf, der sich rechts von CDU und CSU findet. Das spüren auch die Kleinparteien. Ende 2016 hat die Partei Die Freiheit ihre Auflösung beschlossen. Jetzt gibt Pro Deutschland auf.

Die rechtspopulistische Partei Pro Deutschland hat zwölf Jahre nach ihrer Gründung aufgegeben. Die Bundesversammlung habe am Samstag in Wuppertal die Auflösung der Partei beschlossen. Die bisherigen Mitglieder und kommunalen Mandatsträger seien aufgefordert, sich der AfD anzuschließen, teilte die Partei mit. Die Ursprünge der rechtspopulistischen Splitterpartei liegen in der islamfeindlichen Initiative Pro Köln. Diese war mit ihrer Agitation gegen einen Moscheebau in der Domstadt bekanntgeworden. Mitglieder des Vereins waren maßgeblich an der Gründung der Partei 2005 beteiligt gewesen.

Pro Deutschland begründete die Auflösung unter anderem ...

