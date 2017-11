Wann setzt die Jahresend-Rallye ein und wie lange könnte sie dauern? Ist sie fundamental überhaupt gerechtfertigt? Was sagt das Sentiment dazu? Fragen über Fragen, jedes Jahr. "Aber leider gibt es nicht jedes Jahr auch dieselben Antworten. Auch das Jahr 2017 gleicht in keinster Weise dem Vorjahr. 2016 warnten viele vor der US-Wahl vor den negativen Auswirkungen eines möglichen Präsidenten Donald Trump. Zumindest für die Aktienkurse kam alles anders. Die Hausse dauert bis heute schier unaufhaltsam an. Es kam wie so oft anders, als man es dachte. So war und ist auch heuer analytische Weitsicht gefragt. "Normalerweise" beginnt der Endspurt (Jahresend-Rally) immer im Ende November. In 77 Prozent der Fälle geht es hier um einen ziemlich eng gesteckten Zeitraum. Sie ist statistisch lediglich an den letzten fünf Handelstagen im Dezember und an den ersten beiden Handelstagen im Januar zu beobachten. Aber so "einfach" ist es leider doch nicht. Streng genommen läuft die heurige sogar schon seit Anfang September. Der erfolgreiche charttechnische Test der 200-Tage-Linie sowie eine trendbestätigende Flaggenformation trugen den DAX 30 binnen weniger Wochen über die 13.000 Punkte auf ein neues Allzeit-Hoch", sagt Martin Utschneider, Abteilungsdirektor Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank Donner & Reuschel.

