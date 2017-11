Die FDP will das Anti-Hass-Gesetz am liebsten abschaffen. Die Jamaika-Gespräche laufen aber in eine andere Richtung. Nun stellen die Liberalen eine bereits getroffene Vereinbarung wieder zur Disposition.

Kurz vor Beginn der Jamaika-Sondierungsgespräche wagte der FDP-Vize Wolfgang Kubicki Mitte Oktober eine Prognose: Er gab einem Bündnis mit Union und Grünen eine Chance von 50 zu 50 Prozent. Nun, wo die Sondierungsgespräche kurz vor dem Abschluss stehen, scheint sich an dieser Einschätzung nichts geändert zu haben. "Die Chancen stehen weiterhin fifty-fifty", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff der "B.Z. am Sonntag". "Die nächste Woche ist die Woche der Wahrheit für Jamaika."

Bis dahin kämpfen die Jamaika-Sondierer in den Gesprächen um jede Formulierung. Wohl auch deshalb, weil für die Parteien viel auf dem Spiel steht. Niemand will am Ende bei den Wählern als Buhmann dastehen, wenn wichtige Wahlversprechen einem parteiübergreifenden Konsens geopfert werden mussten.

Nicht wirklich zum Zug zu kommen, das kennen die Liberalen noch aus den Koalitionsverhandlungen 2009 mit CDU und CSU. Damals wurden umstrittene FDP-Vorhaben wie eine Steuerreform einfach als "Prüfaufträge" im Koalitionsvertrag verankert. Am Ende der Legislaturperiode beklagte die FDP, dass es bei fast allen ihren Projekten bei der Prüfung geblieben sei. Solche Rückschläge sollen sich nicht wiederholen. Ein Prestige-Projekt, bei dem die FDP in den Verhandlungen eine Kehrtwende erreichen will, ist das umstrittene Gesetz zum härteren Vorgehen gegen Hass und Hetze im Internet. Nach einer Kehrtwende sah es jedoch zunächst nicht aus.

Am Donnerstagabend wurde in der Sondierungsgruppe für die Themenbereiche Innen, Sicherheit und Rechtsstaat als Ergebnis festgehalten, das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) nicht grundsätzlich in Frage zu stellen. Man wolle es vielmehr "durch eine Neuregelung weiterentwickeln". "Im Netz müssen die Persönlichkeitsrechte wie die Meinungsfreiheit geschützt werden", hieß es in einem entsprechenden Papier. Und: "Der Staat muss ein deutliches Zeichen gegen Hass und Hetze im Netz setzen. Dies gilt auch für die sozialen Netzwerke."

Eine solche Verabredung würde jedoch weit hinter dem Wahlkampfversprechen der Liberalen zurückbleiben. Mit dem Slogan "NetzDG stoppen" machte die FDP Front gegen das Anti-Hass-Gesetz von Justizminister Heiko Maas (SPD). Und Generalsekretärin Nicola Beer versicherte: "Wir werden alles daran setzen, dass es das Gesetz mit der kürzesten Gültigkeitsdauer wird." Wie das konkret gehen soll, hat die Partei noch nicht beantwortet. Die Aussagen im Nachgang zum Sondierungsstand von Donnerstagabend lassen einen großen Interpretationsspielraum.

"Die Formulierung "weiterentwickeln" haben wir streitig gestellt", erklärte der für Innenpolitik zuständige FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae am Sonntag auf Twitter. "Aktuelle Fassung lautet "grundlegend überarbeiten". "Grundlegend" ...

