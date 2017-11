Warschau ist am Unabhängigkeitstag in ein Meer aus weiß-roten Fahnen getaucht worden. Unter den Demonstranten waren viele Neonazis - mit rassistischen Spruchbändern. Der Innenminister will sie nicht gesehen haben.

Zehntausende Nationalisten und Rechtsradikale sind bei einem sogenannten Unabhängigkeitsmarsch durch die Straßen Warschaus gezogen. Sie riefen am Samstag Slogans wie "Gott, Ehre, Vaterland" und "Polnische Industrie in polnische Hände", wie die Agentur PAP berichtete. Zahlreiche Teilnehmer entzündeten bengalische Feuer, die alles in ein rotes Licht hüllten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot von rund 6000 Beamten im Einsatz, um rund 60.000 Demonstranten unter Kontrolle zu halten.

Der Unabhängigkeitstag sei in einer "sehr guten Atmosphäre" verlaufen, sagte Innenminister Mariusz Blaszczak von der national-konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). "Wir konnten die weiß-roten Fahnen in den Straßen Warschaus sehen, das war ein schöner Anblick", merkte ...

