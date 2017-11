Einem Medienbericht zufolge hat die Türkei dem Ex-US-Sicherheitsberater Michael Flynn bis zu 15 Millionen Dollar für eine Entführung des Geistlichen Geboten hab. Die türkische Regierung streitet dies ab.

Die Türkei hat Medienberichte über angebliche Pläne zur Entführung des in den USA lebenden Predigers Fetullah Gülen als aberwitzig zurückgewiesen. Die Regierung in Ankara verlange die Auslieferung Gülens, den sie für den Drahtzieher des Putschversuches im Juli 2016 hält, erklärte die türkische Botschaft in Washington am Sonntag. Sie beschreite dabei aber keine widerrechtlichen Wege. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...