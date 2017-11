Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-12 / 16:00 *Teilnehmer der Klimakonferenz könnten zusätzlich 1.500 Tonnen CO2 einsparen* Die rund 25.000 Teilnehmer des Klimagipfels in Bonn könnten rund 1.500 Tonnen CO2 zusätzlich einsparen, wenn die Energie für ihre Hotelzimmer von Brennstoffzellen käme. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von 125.000 Mittelklasse-Pkw auf 100 Kilometern. Im Rahmen der Konferenz diskutieren die Teilnehmer über wirkungsvolle Maßnahmen zum Klimaschutz. Ihre Abende und Nächte verbringen sie aber nicht nur in Hotels, sondern beispielsweise auch in vielen unentgeltlichen Privatquartieren, die von gastfreundlichen Bonnern angeboten wurden. Insofern handelt es sich bei den Berechnungen um einen theoretischen Wert, der aber das Potential zur CO2-Einsparung gerade auch im Hotel- und Gastwerbe deutlich macht. Schätzungen zufolge entfallen in Deutschland circa fünf Millionen Tonnen CO2-Emissionen jährlich auf die Hotelindustrie. Gleichzeitig legen immer mehr Gäste Wert auf eine nachhaltige Unterkunft. Brennstoffzellen könnten nicht nur die Energiekosten senken sondern auch die Umweltfreundlichkeit deutlich erhöhen - bis hin zur Klimaneutralität. Während des verbrennungslosen Prozesses in einer Brennstoffzelle, bei dem Strom und Wärme entstehen, fallen nahezu keine Schadstoffe wie Stickstoff oder Feinstaub an. Gemeinsam mit Radisson SAS hat E.ON in diesem Jahr die erste Brennstoffzelle der Industrieklasse in einem Hotel installiert. Das Radisson Blue Hotel in Frankfurt kann damit den überwiegenden Teil seiner für den Hotelbetrieb benötigten Energie schadstofffrei erzeugen. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: E.ON SE Schlagwort(e): Umwelt 2017-11-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201-184 00 E-Mail: info@eon.com Internet: www.eon.com ISIN: DE000ENAG999 WKN: ENAG99 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 627861 2017-11-12

