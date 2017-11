Bei der SPD geht es ans Eingemachte: Bundesvize Stegner muss Kritik einstecken. Familienministerin Barley wirft Parteichef Schulz vor, er habe bei seinen Reformplänen bisher die Interessen der Frauen vernachlässigt.

Sieben Wochen nach dem Fiasko bei der Bundestagswahl steckt die SPD mitten in der Erneuerungsdebatte - auch personell. Der schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Ralf Stegner sah sich am Wochenende auf einem Parteitag in Neumünster mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Der Berliner Regierungs- und Parteichef Michael Müller forderte von seinen Parteigenossen ein Ende der persönlichen Angriffe und offenen Flügelkämpfe.

"Ich spüre den Willen der Parteibasis, aus dem Tal rauszukommen", sagte Parteichef Martin Schulz am Sonntag nach einer Regionalkonferenz seiner Partei in Berlin. Sollten die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen scheitern, stehe die SPD nicht für eine Neuauflage der großen Koalition bereit, betonte Schulz. Er sagte, es wundere ihn nicht, dass aktuell vor allem über die Positionen der CSU, der FDP und der Grünen geredet werden, denn die ...

