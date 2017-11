Zum Auftakt der zweiten Verhandlungswoche des Bonner Klimagipfels fordern Umweltverbände aus Deutschland und Frankreich von Paris und Berlin eine Führungsrolle im Klimaschutz. Die beiden Länder müssten "der Motor für eine ehrgeizige EU-Klimapolitik werden", heißt es in einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" (Montagsausgabe) zitiert.

Konkret verlangen die insgesamt 18 Verbände eine Anhebung der europäischen Klimaziele und die Einführung regionaler Mindestpreise für Kohlendioxid. Bei Landwirtschafts- und Verkehrspolitik müsse die EU Weichen zu mehr Klimaschutz stellen. Ein neues EU-Budget dürfe keine "keine Unterstützung für die fossile Energiewirtschaft enthalten", heißt es in dem Brief, den unter anderem die Verbände Greenpeace, WWF, Nabu, BUND und das Reseau Action Climat unterzeichnet haben. Merkel und Macron werden diese Woche beim Klimagipfel in Bonn erwartet.