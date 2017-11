Liebe Leser,

Aixtron hat in der abgelaufenen Woche eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Anfangs ging es steil nach oben, um dann nach und nach nach unten zu sacken. Am Ende der Woche dann ist die Aktie schnell und steil aufwärts geklettert. Damit steht unter dem Wochenergebnis ein grünes Pluszeichen. Am Freitag war es extrem stark um mehr als 8 % aufwärts gegangen. Unter dem Strich steht daher auch ein neues 5-Jahres-Hoch. Das bisherige Top von 14,54 Euro, erzielt am 3. November, ist jetzt ... (Frank Holbaum)

