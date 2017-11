Liebe Leser,

die Commerzbank hat in der abgelaufenen Woche ein Plus von "nur" 1 % erzielt. Dennoch hellten sich die Vorzeichen nun auf, so die Analyse von Charttechnikern und technischen Analysten, da die Kurse längere Zeit an der Hürde von knapp unter 12 Euro geknabbert hatten. Die Aktie hat nun an der Marke geknabbert und beste Chancen, darüber zu klettern. Die Zahlen waren gut, heißt es von Seiten wirtschaftlich orientierter Analysten mit Blick auf die Quartalsberichte. Die Bank schaffte ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...