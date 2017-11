DAX lässt Rekordserie abreißen - nur eine Konsolidierung?

Zum Wochenstart gab es im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) noch einmal neue Allzeithochs zu bestaunen. Diese sprechen, wie in den vergangenen Wochen, für die Stärke des Trends. Ab Mittwoch trat dann zumindest eine Zwischenpause ein, aus der durchaus mehr werden könnte. Doch soweit ist es nich nicht, denn eine kleine Konsolidierung von etwa 3 Prozent im DAX ist noch lange kein Short-Signal. Auf diesen Unterschied wird hier gleich eingegangen, nach einer gewohnten Schilderung der letzten Wochenereignisse.

So verlief die Handelswoche

Erst begann die Handelswoche sehr unspektaktulär und fast schon langweilig. Der DAX verweilte in recht nahem Abstand an der 13.500 und auch immer wieder kurz über dieser Marke. Viel Bewegung gab es dabei nicht zu sehen. Insgesamt bewegte sich der Deutsche Aktienindex am Montag in einer Spanne von nur 40 Punkten! Als Trader wurde jede Berührung mit einer Linie gleich zum Handelssignal.

So geschehen hier zuerst auf der Oberseite einer Keilformation im DAX am Montag:

oder dann an dessen unterer Linie (als Unterstützung zu betrachten):

Rückenwind gab es später von der Wall Street. Hier war der Dow Jones weiter sehr trendstark, wie hier im Forum berichtet:

Diesen Schwung nahm der DAX am Dienstag dann noch einmal auf und eröffnete über 13.500 Punkten. Mit 13.525 wurde dann auch ein neues Allzeithoch erreicht. Nicht viel höher als in der Vorwoche, aber ein neues Allzeithoch. Von diesem Niveau aus kippte jedoch die Stimmung dann und der DAX litt unter der Zahlenflut. Denn auf dem Niveau waren weitere charttechnische Impulse Mangelware, so dass der Blick auf die Quartalszahlen der Unternehmen gelenkt werden musste. Diese waren durchaus gemischt.

