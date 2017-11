Liebe Leser,

Dialog Semiconductor hat seine Investoren und Analysten in der zurückliegenden Woche geschockt. Die Aktie gab mehr als 10 % nach und befindet sich direkt wieder auf dem Weg zu alten Tiefs, so warnen charttechnische Analysten. Nach dem 6-Monats-Tief 36,61 Euro vom 29. August 2017 war es geradezu mustergültig, da stetig, wieder aufwärts gegangen. Diese Bewegung wird nun kurzfristig zumindest in Frage gestellt. Grundlage ist die Vorlage der Quartalszahlen, die zum Einen schwach ... (Frank Holbaum)

