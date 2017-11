Straubing (ots) - Neuwahlen wird es nicht geben. Niemand will sie, sie würden wahrscheinlich auch kein anderes Ergebnis bringen. Sieben Wochen nach der Bundestagswahl wird es daher ernst. Bislang waren die Sondierungen ein Austausch der Positionen, ein vorsichtiges Abtasten und ein Erklären, was alles nicht geht. Damit ist es nun vorbei. Für CDU, CSU, FDP und Grüne geht es in dieser Woche ums Ganze. Sie haben die Wahl: Regieren und somit Verantwortung für das Land übernehmen - oder Scheitern, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Aber kann das wirklich eine Wahl sein?



