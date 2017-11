Viele Frauen, die etwa aus Syrien geflüchtet sind, haben noch nie gearbeitet. Nun versuchen sie in Berlin den Einstieg in den Arbeitsmarkt mit einem Kunstprojekt. Damit hoffen sie auf bessere Chancen, hier einen Job zu finden.

Gosen Khateeb ist aus Syrien nach Deutschland geflohen. Die 51-Jährige lebt in Berlin und will sich nun nach ihrer Flucht aus der Heimat hier etwas Neues aufbauen: ein Berufsleben. Seit einem Jahr nimmt sie in Berlin an dem Workshop "Frauen machen Kunst" teil. "Wir arbeiten hier als Team, Flüchtlinge und deutsche Frauen", sagt sie. "Ich fühle mich besser integriert, und jede Woche lernen wir etwas dazu", erzählt Khateeb. "Ich hoffe, dass mir das hilft, eine richtige Arbeit zu finden."

Viele Flüchtlinge haben Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Das trifft besonders auf Frauen zu, die weder in ihren Heimatländern wie Syrien bisher einem Job nachgegangen sind noch in Deutschland. Viele dieser Frauen wollen nun in professionellen Workshops teilnehmen, um so Erfahrungen sammeln zu können und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.

"Frauen machen Kunst" ist einer dieser Workshops. Er wird seit einem Jahr in Berlin angeboten, organisiert ...

