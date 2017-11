Liebe Leser,

Wirecard musste kürzlich einen kleineren Rücksetzer hinnehmen. Die Aktie hatte nach einer Serie von Allzeithochs das letzte Rekordhoch bei 86,19 Euro, das am 1. November erreicht wurde, nicht mehr nach oben schieben können. Vielmehr ging es zum dritten Mal hintereinander zurück - und das um insgesamt annähernd 5 %! Ungewohnt. Schon fangen die ersten Analysten an zu überlegen, ob Wirecard in einer Krise stecken könnte. Charttechnisch spricht allerdings nichts dafür. Die Aktie ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...