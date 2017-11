Nexif Energy, ein unabhängiger Stromerzeuger in Australien und Südostasien, gab bekannt, dass er den finanziellen Abschluss der ersten Phase der Lincoln Gap Windfarm in Australien erzielen konnte.

Die erste Phase des in der Nähe von Port Augusta in Südaustralien gelegenen, 126 MegaWatt (MW) starken Lincoln Gap Windfarm-Projekts umfasst den Bau und Betrieb von 36 Windturbinen, unterstützt durch innovative Offtake-Verträge mit Snowy Hydro und ERM Power Das vollständige Projekt, eine Windfarm mit 59 Windturbinen, wird 212 MW produzieren, genug Strom für ca. 155,000 Häuser. Das Projekt wird das Stromnetz des Bundesstaates über das ElectraNet Transmissionsnetzwerk speisen.

Das Projekt umfasst ferner die Installation eines Versorgungsbatteriesystems von 10 MW, mit einer potentiellen Expansionsfähigkeit zur Implementierung von Fortschritten in der Batterietechnologie. Dies wird eines der größten Batteriesysteme in Australien, privat finanziert und in privatem Besitz befindlich, für das kein Regierungsvertrag oder Mittel von Regierungsfonds verwendet wurden.

"Als ein neuer, unabhängiger Teilnehmer am australischen Markt, freuen wir uns, eine innovative Vertragsabschlussstrategie implementieren zu können, die nicht nur erneuerbare Energie für Tausende von Häusern in Australien liefern wird, sondern auch die Verwendung des Gitterskala-Batterielagers auf einer kommerziellen Basis optimiert", sagte Matthew Bartley, ein Gründer und Co-Chief Executive Officer von Nexif Energy. "Wir wissen den Wert der Unterstützung von allen unseren Projekt-Stakeholdern auf dem Weg zur Erreichung dieses wichtigen Meilensteins zu schätzen."

Lincoln Gap wird gemäß den Bedingungen eines schlüsselfertigen Vertrags mit Senvion Australia konstruiert und soll im 1. Quartal 2019 den Betrieb aufnehmen. Die Clean Energy Finance Corporation (CEFC) wird in der ersten Phase der Windfarm bis zu 150 Mio. A$ (115 Mio. USD) leihen und Investec hat Einrichtungen im Wert von insgesamt 39 Mio. A$ (30 Mio. USD) für Arbeitskapital und Kreditbriefen bereitgestellt.

"Wir haben uns verpflichtet, ein in der Region führendes, unabhängiges Energieversorgungsunternehmen zu werden und versuchen dies anhand prompter Ausführung unserer aktiven Projekte in Australien, Vietnam und anderen Märkten, wie z. B. Thailand, Bangladesch und in den Philippinen zu erreichen", ergänzte Surender Singh, ein Gründer und Co-Chief Executive Officer von Nexif Energy. "Für die Zukunft sind wir auf der Suche nach weiteren großen Investitionsgelegenheiten im asiatisch-pazifischen Raum."

Nexif Energy wurde 2015 von dem unabhängigen Energiemanagement-Unternehmen Nexif und der globalen Privatkapitalgesellschaft Denham Capital gegründet. Nexif Energys Eigenkapitalverpflichtung für Lincoln Gap stellt seine größte Investition bis heute dar.

"Dies ist ein weiteres richtungsweisendes Projekt für Nexif Energy, das auf frühere Investitionen von Denham in Australien aufbaut. Wir freuen uns, die Position von Denhams internationaler Energie-Investition in den australischen und südostasiatischen Märkten mit der Nexif Energy-Plattform auch weiterhin ausdehnen zu können", meinte Denham Capital Director Saurabh Anand. "Die Region bietet bedeutende Wachstumschancen und wir freuen uns darauf, in naher Zukunft an der Seite von Surender, Matthew und ihrem Team in mehr Projekte zu investieren."

Über Nexif Energy

Nexif Energy wurde im August 2015 von Nexif, einer unabhängigen Energie-Managementfirma aus Singapur und Denham Capital, einer führenden, globalen, auf Energie ausgerichteten Privatkapitalfirma mit über 9,0 Milliarden USD an investierten und versprochenen Mitteln in acht Fonds gegründet. Das Ziel von Nexif Energy ist es, zu entwickeln, zu finanzieren, zu bauen und gelegentlich konventionelle und erneuerbare Stromgenerierungsgüter in Südostasien und Australien günstig zu erwerben.

