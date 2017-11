2018 wählt Russland einen neuen Präsidenten. Vitali Skhliarov, persönlicher Berater der russischen Oppositionsführerin und Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobtchak, erklärt wie er die Wahl mit Big Data gewinnen will.

Vitali Shkliarov wurde 1976 in der Sowjetunion geboren und wuchs in Deutschland und den Vereinigten Staaten auf. Als Politikberater und Wahlkampfmanager arbeitete er für die demokratischen US-Kandidaten Barack Obama und Bernie Sanders. Jetzt will er für Xenia Sobtchak bei den russischen Präsidentschaftswahlen 2018 eine neue digitale Wahlkampagne ausprobieren, die selbst den Kampagnen in den USA überlegen sein soll.

Xenia Sobtchak gilt als It-Girl und Medienstar, nicht als "ehrliche Politikerin" wie ihr ehemaliger Arbeitgeber Bernie Sanders. Warum machen Sie trotzdem Wahlkampf für sie?In einer gesunden, entwickelten Demokratie hat man ganz viele Möglichkeiten, seine Stimme und seine Kritik an der Politik auszudrücken. Aber in einem Land wie Russland, in dem es keine freien Medien gibt und nach wie vor Politiker verfolgt werden, ist jemand wie Xenia Sobtchak die einzige Möglichkeit, den "großen Bären" da oben zu ärgern. Sie wird die Hauptherausforderin von Putin und hat im Land einen Bekanntheitsgrad von 95 Prozent. Damit ist sie für mich und die progressive Opposition in Russland ein geniales Sprachrohr.

Inwiefern?Durch die Kampagne können wir den liberaldenkenden Menschen in Russland zeigen: Ihr seid nicht allein, Wahlen können mehr sein als nur die Wiederwahl eines autoritären Staates. Für mich ist es auch wichtig, dass hier in dieser unheimlich patriarchischen Gesellschaft eine Frau für das höchste Amt des Landes kandidiert - die dazu gerade einmal 35 Jahre ist. Das sendet auch ein Signal an die kommenden Generationen.

Frau Sobtchak ist aber nicht unumstritten, liberale russische Medien und internationale Beobachter halten sie für ein glamouröses Kreml-Produkt, um freie Wahlen vorzutäuschen. Was halten Sie von diesen Vorwürfen?

Dieses Freund-oder-Feind-Denken, das solchen Unterstellungen oft zugrunde liegt, ist für die Demokratisierung in Russland kontraproduktiv. Alexei Navalny hat man 2013 genau das gleiche vorgeworfen, heute sitzt er als Oppositionsführer im Gefängnis. Um überhaupt bei den Moskauer Bürgermeisterwahlen zugelassen zu werden, brauchte er Unterschriften aus dem Kreml. Demokratisierung ist ein Prozess, der in Russland noch eine lange Zeit brauchen wird. Deshalb will ich an diesen Spekulationen gar nicht teilnehmen.

Sie ...

