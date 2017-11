Im September 2017 ist die saisonal angepasste Handelsmenge des Einzelhandels in dem Euroraum (EU19) um 0,7% gegenüber August 2017 und in der EU28 um 0,3% gestiegen, so Schätzungen von Eurostat, das Statistikamt der EU. Im August hat die Handelsmenge des Einzelhandels in dem Euroraum um 0,1% abgenommen, während sie in der EU28 um 0,5% gestiegen ist. Bildquelle: Shutterstock.com...

