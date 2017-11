Die Schweizer Detailhandelsumsätze mit Bio-Kartoffeln sind im dritten Quartal 2017 mit 5.9 Mio. CHF um 4% höher als im vorigen Quartal (5.6 Mio. CHF) und rund 17% höher als im Vorjahresquartal (5 Mio. CHF). (1 CHF = 0.86071 EUR) Bildquelle: Shutterstock.com Bio-Anteil ist in Deutschland tiefer Bio-Produkte in Deutschland sind deutlich günstiger als in der Schweiz....

