Die Luftfeuchtigkeit in Gewächshäusern ist durch die Verdunstung der Pflanzen oft zu hoch. Ein DryGair Luftentfeuchter sorgt durch ein besseres Klima und weniger Krankheiten für gesündere Pflanzen. In Deutschland sind mittlerweile drei DryGair-Anlagen im Anbau von Basilikum mit sehr positiven Ergebnissen in Betrieb. In den Niederlanden sind bereits rund 30 DryGair-Anlagen im...

Den vollständigen Artikel lesen ...