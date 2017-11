Wird Joe Biden ins Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur 2020 gehen? Der einstige US-Vizepräsident ist sich derzeit noch unsicher. Von einer Sache ist Biuden aber überzeugt: In Amerika müsse sich etwas ändern.

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden ist sich wegen einer möglichen Präsidentschaftskandidatur in drei Jahren im Unklaren. "Wir müssen das Ruder herumreißen", sagte er in einem Interview mit dem Messaging-Dienst Snapchat, das am (morgigen) Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...