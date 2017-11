Berlin - Die FDP will in der voraussichtlich letzten Woche der Jamaika-Koalitionssondierungen eine Senkung der Sozialbeiträge um bis zu 0,7 Prozentpunkte durchsetzen. "Wenn man es intelligent macht, können die Menschen und Unternehmen in Deutschland insgesamt um bis zu zwölf Milliarden Euro über Beitragssenkungen entlastet werden", sagte einer der Unterhändler, Fraktionsvizechef Michael Theurer, der "Bild"-Zeitung (Montag). Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung könnten um 0,5 Punkte und die zur Kranken- und Pflegeversicherung um je 0,1 Punkte gesenkt werden.

Ein weiteres Ziel der FDP ist eine flexiblere Regelung von Arbeitszeiten. "Das Arbeitszeitgesetz ist nicht mehr zeitgemäß und muss flexibler werden", sagte Theurer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es sollte an die EU-Arbeitszeitrichtlinie angepasst werden. Diese sieht statt einer täglichen Höchstarbeitszeit von durchschnittlich acht Stunden eine wöchentliche Maximaldauer von durchschnittlich 48 Stunden vor - das wären acht Stunden mehr als jetzt, allerdings einschließlich Überstunden./and/DP/zb

